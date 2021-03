Verstappen blaast concurrentie omver en houdt ‘perfect’ weekend intact

Zeven tienden. Dat was het verschil toen de klok op nul stond. Veel coureurs hadden een kwalificatierun gedaan op softs en Max Verstappen was met wederom een ijzersterk rondje tot 1.30,577 gekomen, terwijl geen andere coureur onder de 1.31 kwam. Dat het verschil met de wereldkampioen nog niet alleszeggend is, toonde Pierre Gasly. De Fransman ‘splitte’ de Mercedessen en werd derde in zijn Alpha Tauri.



Verder was het een betrekkelijk rustige training op de technische omloop van het Bahrain International Circuit. Nadat iedereen aanvankelijk binnenbleef kwam de sessie rustig op gang. Vervolgens was het Charles Leclerc die een schuiver maakte op het punt waar ook Kimi Räikkönen dit een dag eerder overkwam. Ook Nikita Mazepin kon een uitschieter niet voorkomen, zonder grote schade tot gevolg.