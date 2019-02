Verstappen blij met RB15: ‘Kan niet wachten tot Barcelona’

,,De dag zit erop en de eerste kilometers met de nieuwe auto zijn gereden‘’, zegt Verstappen op zijn eigen site. ,,Na mijn eerste run had ik een grote glimlach op m’n gezicht. Ik ben erg blij hoe de auto en de motor aanvoelen, dat ziet er positief uit. Het is een fijne groep mensen vanuit Honda waar we nu mee samenwerken.”



,,Ik kan niet wachten tot Barcelona om daar verder te werken aan onze voorbereiding op de eerste race in Melbourne”, vervolgt Verstappen. ,,Het was vandaag een positieve dag, waar ik erg blij mee ben.”



Red Bull verbrak vorig jaar de jarenlange samenwerking met motorleverancier Renault en hoopt vanaf dit jaar met Honda serieus mee te doen om de wereldtitel. Verstappen en zijn nieuwe ploeggenoot Pierre Gasly hebben maandag de eerste testdag in Barcelona. Het Formule 1-seizoen wordt op zondag 17 maart afgetrapt met de Grand Prix van Australië.



Max Verstappen kijkt uit naar samenwerking Honda en Red Bull: