Verstappen bovenop Hamilton in grindbak na botsing tussen rivalen

VideoHet was de dag die je wist dat zou komen in een verhit kampioenschap waar het maar om twee man draait. In Monza was het zo ver: Max Verstappen en Lewis Hamilton klapten er samen af.

Door Arjan Schouten



Daar stonden ze, samen in de grindbak. Allebei met nul WK-punten. Klaar na 26 rondjes in de GP van Italië. Lewis Hamilton in zijn Mercedes, met schuin bovenop zijn bolide de Red Bull, met Max Verstappen er nog in. Een nieuwe episode in het bloedstollende wereldkampioenschap van 2021 werd geschreven in Italië, een verrassende. En tegelijkertijd eentje die er al maanden aan zat te komen in een duel, zo verhit als dat tussen Hamilton en Verstappen. ,,Dit is wat je krijgt als je geen ruimte laat”, mopperde Verstappen, die voorbij Hamilton wilde, die net de pitstraat uit kwam rijden. Een lezing waar Hamilton het ongetwijfeld niet mee eens zal zijn. Hij was immers hard op weg de GP van Italië te winnen, na een mislukte pitstop van Verstappen, die liefst elf tellen duurde.

De McLarens reden hinderlijk in de weg, in Italië, voor de twee titanen. Verstappen moest bij het vertrek Daniel Ricciardo voor laten en rondes lang jagen, maar hij kwam er niet langs. Hamilton had zijn handen vol aan Lando Norris. Zo kwamen de twee titelkandidaten elkaar geen seconde tegen in Monza, tot die eerste pitstops waarbij Verstappen dus gigantisch vertraging opliep.

Daarmee verknoeide Red Bull Racing waarschijnlijk al de kansen op een succes voor Verstappen. En terug op de baan kwam er dus al snel die desastreuze ontmoeting met Hamilton, in de eerste bochtencombinatie. Hamilton. Verstappen in volle vaart, Hamilton net uit de pitstraat. De Nederlander koos de binnenkant, Hamilton ernaast dacht dat het zijn bocht was. En dat moest wel fout aflopen. Crash, samen op elkaar, zoals in de F1-historie al zo vaak twee grote kampioenen naast de baan stonden. De eerste keer ooit dat beide coureurs in dezelfde race nul punten halen.

Daar stiefelden de twee dus met het hoofd gebogen afzonderlijk van elkaar terug richting paddock. Daar zal het nog uren gaan over de vraag wie hier nu de schuldige is. Wie er wat scherps over durft te zeggen, bij Mercedes of Red Bull Racing. En de wedstrijdleiding zal zich er natuurlijk over buigen, maar een straf heeft weinig nut met beiden coureurs al uit de race.

Aan de tussenstand in het WK zal het allemaal niets meer veranderen. Verstappen raapte zaterdag al twee WK-punten in de sprintrace, Hamilton nul. Dus blijft het verschil vijf punten in het voordeel van Verstappen.

