Verstappen denkt snelheid tekort te komen: ‘Kan geen wonderen verwachten’

,,We hebben goede verbeteringen doorgevoerd na gisteren", begon Verstappen na afloop aan zijn analyse bij de internationale pers. Hij was zojuist als derde geëindigd in de kwalificatie, wat voor de race van morgen de tweede startplek betekende. ,,Het is nog niet perfect, maar ik was best blij met de ronde en het resultaat. Al is starten aan de binnenkant niet ideaal, want er is daar geen grip.” Later herhaalde hij datzelfde nog eens voor de camera van Ziggo Sport. ,,De start wordt morgen het moeilijkste.”