Verstappen: Dit was niet verkeerd

Een safetycar-situatie laat in de race, een tactiek die briljant uitpakt, of een plens regen. Max Verstappen hoopt op iets geks voor de Grote Prijs van Spanje zondag. ,,Als je als 5de start, moet je een beetje geluk hebben om tot een goed resultaat te komen”, zei hij vanmiddag na de kwalificatie. Daar was de rangorde duidelijk: eerst Mercedes, dan Ferrari, dan Red Bull.

Door Rik Spekenbrink

Omdat Spanje op voorhand niet het circuit is waar volop spektakel mag worden verwacht, moet er dus iets verrassends gebeuren voor Verstappen om op het podium te komen. Of, zoals 2 jaar geleden, zelfs te kunnen winnen. ,,Maar je ziet dit jaar wel dat er gekke dingen gebeuren tegen het einde van de race, bijvoorbeeld met een safety car op de baan. Australië was saai, in de 3 races daarna was er volop actie. Dus het is afwachten hoe de situatie voor ons zich ontvouwt. En natuurlijk helpt het altijd als je bij de start al iemand pakt.”

Over de kwalificatie was de Limburger best te spreken. ,,Ik denk dat het niet verkeerd was. Het was vandaag lastig met de banden, of je op de softs op de supersofts reed maakte niet veel uit. Niemand weet hoe dat precies komt.” Zijn laatste vliegende ronde in Q3 brak Verstappen af omdat hij even ‘wijd ging’. ,,Maar we hadden maximaal nog één 1 plek kunnen winnen, de top 3 was niet haalbaar.”

Verstappen gaf aan geen hoop te hebben gehad dat Red Bull, met een aantal updates aan de auto, Ferrari of Mercedes zou kunnen verslaan in de kwalificatie. ,,Daarvoor blijven we qua motorvermogen tekort komen, zeker nu bocht 9 hier ook vol gas wordt gereden. Maar de updates werken zoals ze moeten werken, in de laatste langzamere sector zijn we snel. Dat is ook positief richting de grand prix van Monaco, over 2 weken.”

Met de vier teleurstellende races tot nu toe is Verstappen naar eigen zeggen niet bezig. Het is niet zo dat hij nu nog meer snakt naar een degelijke race of goed resultaat. ,,Ik probeer altijd mijn best te doen.”