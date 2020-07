Verstappen: Een goede eerste dag, veel rondjes gereden

Door Arjan Schouten



Max Verstappen noteerde een P3 in de ochtend en een P8 in de middag, achter de zwart gespoten Zilverpijlen. Maar de rondetijden betekenden volgens Verstappen nauwelijks iets, omdat hij zijn voorvleugel brak in zijn snelste ronde en hij daarna niet meer het uiterste opzocht. Als hij dat al gewild had, want de vraag is maar wie vandaag al het achterste van zijn tong wilde laten zien op de Red Bull Ring. Op de eerste dag dat de Formule 1-auto’s sinds de wintertests in Catalonië weer in actie kwamen, was het toch ook aftasten en wennen aan de snelheid. ,,Na een paar rondjes zat ik alweer in het juiste ritme’’, vertelde Verstappen aan de aanwezige media in Oostenrijk. ,,Dingen kunnen natuurlijk altijd beter, maar over het algemeen was dit wel een goede dag voor ons. Veel rondjes gereden, dat is altijd goed.’’



Mercedes mocht dan een stukje rapper begonnen zijn, Lewis Hamilton was de eerste om toe te geven dat niemand veel waarde moet hechten aan die twee snelste tijden van hem. ,,Het was fijn om zo te starten en fantastisch om weer terug zijn in de auto, want de testdagen in Barcelona voelen al heel lang geleden. Maar die tijden in trainingen neem ik altijd met een korreltje zout, hoor’’, gaf de zesvoudig wereldkampioen toe. ,,Je weet toch niet wat andere teams aan het doen zijn. Met hoeveel vermogen ze rijden, wat voor programma ze afwerken. Dus laat ik ook maar geen grote conclusies los op zo’n dag als vandaag.’’