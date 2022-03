Verstappen en Leclerc genieten van gevecht in Djedda: ‘We nemen allebei risico's, maar er is veel respect’

De twee coureurs van Red Bull en Ferrari zijn allebei 24 jaar en lijken in 2022 de dienst uit te gaan maken in de Formule 1, nadat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vandaag weer een rol in de middenmoot (van plek 15 naar plek 10) speelde in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. ,,Het was een hele zware, maar vooral een hele mooie race. We speelden de long game. De banden gingen snel op, dat wisten we op dit circuit. Het was zeker niet makkelijk om Charles voorbij te gaan, maar op het eind kwam ik hem gelukkig toch nog voorbij. Maar hij bleef daarna kort achter mij en het bleef zwaar. Ik ben blij dat we het seizoen zo hebben kunnen kickstarten. In vergelijking met vorig jaar is het passeren een stuk lastiger geworden, maar ik ben blij dat ik op tijd heb kunnen toeslaan en Charles daarna achter me heb kunnen houden.”