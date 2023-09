Max Verstappen fractie langzamer dan ‘thuisrijder’ Carlos Sainz in laatste vrije training voor GP van Italië

Met samenvattingMax Verstappen heeft in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Italië de tweede tijd geklokt. Aan het eind van de sessie was de Spaanse Ferrari-coureur Carlos Sainz, tot enthousiasme van de tifosi op de tribune, een fractie sneller dan de Nederlander. Het verschil tussen de twee was 86 duizendsten. Vanmiddag om 16.00 uur is de kwalificatie.

Verstappen moest ook vrijdag in de tweede vrije training de snelste tijd aan ‘thuisrijder’ Sainz laten. De tweevoudig wereldkampioen werd toen wat opgehouden en kwam niet verder dan de vijfde tijd. Vrijdag in de eerste sessie was de leider in de WK-stand in zijn RB19 wel de snelste van allemaal.

Ook in de laatste vrije training leek Verstappen op weg naar de toptijd. In zijn eerste getimede ronde was hij meteen beduidend rapper dan de concurrentie. Toen Lewis Hamilton er toch onder wist te duiken, volgde het antwoord van de Red Bull-coureur direct. Met 1.20,998 noteerde hij de snelste tijd van het weekend.

Sterk slot van Ferrari

Helemaal aan het eind van de sessie kwam Ferrari, dat zich tot dan toe gedeisd had gehouden, echter verrassend sterk voor de dag. Sainz zette met 1.20,912 een uitstekende ronde neer en was daarmee een fractie sneller dan Verstappen. Ook Charles Leclerc was goed onderweg, maar kwam na een fout in de tweede sector niet verder dan de vierde tijd.

Lewis Hamilton zette de derde tijd neer in zijn Mercedes. De Brit was meer dan een halve seconde langzamer dan Sainz. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, reed de tiende tijd. Hij stond lange tijd in de garagebox, omdat er een olielek was geconstateerd bij zijn auto.

Verstappen leidt riant in het kampioenschap en stevent af op zijn derde wereldtitel. De Limburger won de laatste negen races en in totaal elf van de dertien grands prix die dit seizoen zijn verreden. De andere twee waren een prooi voor Pérez.

Aangepast format kwalificatie

Pas later vanmiddag zullen de coureur er écht moeten staan, als er op de ‘Temple of Speed’ wordt gestreden om pole position. Net als eerder dit jaar in Hongarije wordt gebruikgemaakt van een iets ander kwalificatieformat.

In Q1 dienen de coureurs op harde banden te rijden, in Q2 zijn mediums verplicht om vervolgens in Q3 op softs naar buiten te rijden. Doel van de Formule 1 is om duurzamer te worden, aangezien de coureurs met dit format ook minder banden tot hun beschikking hebben in een weekend. De coureurs waren in de vrije trainingen dan ook zuiniger op hun banden.

Voor Verstappen kan het in Italië een heel bijzonder weekend worden. Wint hij morgen de race in Monza, dan neemt hij met tien zeges op rij het onhaalbaar geachte record definitief over van Sebastian Vettel. Voor de Duitser bleef de teller in 2013 steken op negen opeenvolgende overwinningen.

Einde VT3! De geblokte vlag wordt gezwaaid. Verstappen moet in de laatste vrije training de snelste tijd laten aan Sainz. De tijd tikt weg, nog 2 minuten op de klok. Wat doet Ferrari opeens? De rode bolides hadden zich wat verscholen in deze laatste training, maar met 1.20,912 is Sainz opeens een fractie sneller dan Verstappen. Tot enthousiasme van de fans op de tribune. Ook Leclerc was bezig aan een snelle ronde, maar maakt een foutje en gaat snel naar binnen. Het antwoord van Verstappen is indrukwekkend. Met 1.20,998 zet hij de snelste tijd neer van dit weekend. Bijna een halve seconde sneller dan Hamilton! De baan wordt sneller en daarvan profiteert Hamilton. Hij is met 1.21,453 ruim twee tienden sneller dan Verstappen. Wat wordt het antwoord van de WK-leider? Hij komt nu ook naar buiten met verse zachte banden. Een iets te enthousiast rondje van Oscar Piastri, die vol door de grindbak schiet. De Australiër weet zijn McLaren wel net uit de muur te houden. Albon is de snelste in de eerste sector, maar ook hij geeft in het middelste deel veel toe op Verstappen. Het levert de Williams-coureur wel de tweede tijd op, op 4 tienden van de Nederlander. Extra knap is dat hij die ronde rijdt op de medium-band. De stand halverwege de laatste training. TOP 10 (30/60 MINS)



Verstappen

Perez

Magnussen

Hamilton

Sainz

Norris

Piastri

Alonso

Russell

Leclerc#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/DQ4es75JJH — Formula 1 (@F1) September 2, 2023 Kevin Magnussen gaat in zijn Haas knap naar de derde tijd, vlak achter Pérez. We zien dat alle coureurs vooral in de middelste sector veel tijd verliezen op Verstappen, die nog steeds de snelste tijd in handen heeft. Bekijk hier hoe Verstappen onder de tijd van Norris dook. Verstappen komt weer de baan op, maar met een zwaardere auto door veel brandstof in de tank komt hij niet in de buurt van zijn snelle tijd van zojuist. Mooi om te zien. Carlos Sainz zwaait vanuit zijn auto naar de Italiaanse fans, die allemaal vurig hopen op succes voor Ferrari dit weekend. Hamilton, die deze week zijn contract bij Mercedes met twee jaar verlengde, heeft voorlopig de derde tijd in handen. Toch verliepen niet al zijn rondjes vlekkeloos.. A tricky start to the session for Hamilton, who runs wide at Turn 1



But he gathers it up for the next lap and goes P3 💪#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/5DacPdWcvB — Formula 1 (@F1) September 2, 2023 Verstappen scherpt zijn snelste tijd nog wat aan naar 1.21,687. Sainz was gisteren in VT2 met 1.21,355 nog wat rapper, maar toen was het wat minder warm. Pérez gaat naar de tweede tijd, maar geeft drie tienden toe op Verstappen. De Nederlander maakt vooral het verschil dankzij een uitstekende tweede sector. En Verstappen is meteen veel sneller dan de rest. Hij haalt meer dan een halve seconde van de tijd van Norris af en laat de klok stoppen op 1.21,838. Ook Verstappen komt nu het circuit op. Het is wachten tot zijn naam opduikt op de tijdenlijst. Maar daar komt Lando Norris voorbij. Hij is met 1.22,515 een tiende sneller dan de Mexicaan. Verstappen moet nog naar buiten komen, maar teamgenoot Sergio Pérez zet met 1.22,662 de snelste tijd op de klokken. Start! De lichten gaan op groen en meteen komt Lance Stroll naar buiten. De Canadees van Aston Martin beleefde gisteren een verloren dag. In de eerste vrije training moest hij het stuur overlaten aan reservecoureur Felipe Drugovich. In de tweede sessie viel zijn bolide na een paar minuten stil vanwege problemen met de brandstoftoevoer.

