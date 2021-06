Verstappen geeft statement af: op alle fronten klaar voor de wereldtitel

Video Britse media over blunder Hamilton: ‘Verstappen creëert een spanning die hij nog nooit heeft gevoeld’

7 juni Lewis Hamilton miste zondag in de Grand Prix van Azerbeidzjan de uitgelezen kans om de leiding in de WK-stand weer over te nemen van Max Verstappen. Zijn kapitale fout bij de herstart, waardoor hij net als de door een klapband getroffen Verstappen buiten de punten eindigde, laat volgens Britse media zien dat de druk voor de zevenvoudig wereldkampioen dit seizoen immens is.