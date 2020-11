Verstappen gevraagd naar Maradona: ‘Verzamel goede mensen om je heen’

Na een mindere beurt in Turkije twee weken geleden is de Formule 1 in Bahrein, acht maanden later dan eigenlijk gepland. Als bekend gooide corona de racekalender totaal overhoop. ,,Maar ik ben blij hier te zijn. Lekker weer ook”, zei een ontspannen ogende Verstappen.”



Die kwam desgevraagd nog wel even op terug op de mislukte race van Istanboel. ,,Soms heb je van die weekeinden, of zondagen. Dan lukt het allemaal niet. We hebben ook veel goede momenten gehad dit jaar, dit kan een keer gebeuren. Hopelijk gaat het hier weer goed. Daar heb ik best vertrouwen in, we hebben een paar nieuwe onderdelen getest en dat zag er positief uit. Aan de andere kant, kijkend naar de geschiedenis hebben we hier als Red Bull Racing nooit echt een kans gehad om te winnen. Het blijft afwachten.”