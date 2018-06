Verstappen grapt: 'Misschien moet Vettel zijn rijstijl maar gaan aanpassen'

Door Arjan Schouten



De tweede plaats kreeg hij, gestart vanaf plaats vier, al in de eerste ronde cadeau na een botsing tussen Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Daarmee was het verhaal van de eerste race in Frankrijk van Max Verstappen wel verteld. Geen gevaar meer van achteren en Lewis Hamilton buiten bereik voor hem. Solide naar plaats twee. ,,Ik heb er geen moment aan gedacht dat ik het gat met Lewis nog kon dichten, daar reed hij veel te comfortabel voor", zag Verstappen voor zijn neus. ,,Ik moest mijn eigen race rijden, een beetje eenzaam ook wel. Maar gelukkig reed Lewis nog voor me. Had ik iets om naar te kijken."



Hij gaf het zelf meteen toe, bij de start was hij eens de gelukkige na alle pech die hij de laatste anderhalf jaar te verduren kreeg. ,,Ik kon er gelukkig mooi langsheen schieten, door een beetje in te korten. Fijn om er zelf eens niet bij betrokken te zijn", aldus de Limburger van Red Bull Racing, die 18 WK-punten scoorde in Zuid-Frankrijk, op Circuit Paul Ricard. ,,Lewis was sneller, maar een tweede plaats op deze baan, dat is natuurlijk een heel mooie resultaat."