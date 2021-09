Verstappen haakt na snel af in eerste kwalificatiesessie in Sotsji: ‘Kunt beter alles sparen’

Buitenland­se media vrezen 'gevaarlij­ke' titel­strijd Hamilton en Verstappen: ‘Tijd om ermee te stoppen’

13 september Buitenlandse media vinden dat Lewis Hamilton van geluk mag spreken na de crash met Max Verstappen in Monza. Overal in Europa wordt de waarde van de halo ingezien. ,,Dit had kunnen eindigen in een tragedie.”