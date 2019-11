Verstappen: Hamilton liet me gelukkig leven

,,We hadden veertien punten achterstand voor het weekend en nu staan we derde met elf punten voorsprong”, vertelt Verstappen bij Ziggo Sport. ,,Dat is heel goed en proberen we nu vast te houden.”



Verstappen moest gedurende race veel pushen om Hamilton achter zich te houden, maar had ook twee inhaalacties nodig om de Brit in te halen na de pitstops. Over zijn eerste inhaalactie zegt Verstappen: ,,Ik denk dat hij mij niet verwachtte. Hij reageerde pas heel laat.”



Toen hij later opnieuw een inhaalactie moest plaatsen, deed hij dat na een goede strategische beslissing van zijn team dat hem op de rode softband zette. ,,Op de gele band merkte je dat zij iets beter waren, maar het was een goede strategie om de rode band te pakken bij de safetycar. Ik wist bij de inhaalactie dat ik buitenom ging en Hamilton liet me gelukkig leven.”