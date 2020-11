Verstappen heeft de pest in: ‘Heel het weekend eerste en dan start je als tweede’

Door Arjan Schouten



Dominant in alle sessies, secondes sneller dan concurrenten in de Turkse regen. Maar uiteindelijk bleef de gewenste beloning uit voor Max Verstappen. Op Istanbul Park had hij zijn derde pole position in de Formule 1 willen pakken, maar net in Q3 was Lance Stroll hem iets te snel af op intermediates. ,,Heel het weekend sta je eerste en dan moet je het uiteindelijk doen met een tweede plaats, daar ben ik gewoon boos om”, klonk het uit de mond van Verstappen, toen hij aanschoof bij de wereldpers. Die woorden waren amper nog nodig, zijn gezicht vertelde al genoeg. Op droog, kleddernat en spekglad asfalt was hij steeds de rapste op Istanbul Park. Maar in een tricky kwalificatie waarin de baan na regenval steeds iets minder glad werd, moest hij van de regenbanden af toen Sergio Perez sneller reed op de intermediates. ,,En die werkten gewoon niet bij ons. Geen grip, niks. Balen, dit. Ik had gewoon op pole moeten staan en daarom ben ik zo boos.”