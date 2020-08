Verstappen: Het was geluk én ongeluk

,,In de race waren ze veel te snel voor me”, vertelde Verstappen gelijk na de race aan David Coulthard tijdens het interview. ,,Maar ik moest ook naar binnen, want mijn banden waren ook niet best meer. Dus je wint wat en je verliest was. En uiteindelijk ben ik dus ook tevreden met deze tweede plaats.”

Verstappen noemde zijn race bij Ziggo Sport 'eigenlijk heel saai. ,,Ik had niet veel te doen. Voor me reden twee auto's weg en achter me was het gat nog groter.” Verstappen zegt weinig te kunnen met de suggestie dat als hij niet was gestopt hij de Grand Prix had kunnen winnen. ,,Achteraf is het altijd makkelijk praten. Buiten blijven, het is zo makkelijk om dat nu te zeggen. Maar ik had ook pech kunnen krijgen. Wie zegt dat Lewis Hamilton dat dan wel was overkomen. Ik heb nergens spijt van. We wisten het niet op dat moment, dus dan neem je de beslissing. De juiste beslissing toen en nu nog steeds.”