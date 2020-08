Verstappen hoopt Bottas te kunnen pakken: ‘Als we de eerste bocht doorkomen wel ja’

,,Eigenlijk liep het allemaal best wel goed, dus ik heb vrij weinig te klagen", begon Verstappen na een herdenkingsmoment voor het verongelukte racetalent Anthoine Hubert bijgewoond te hebben bij de microfoon van Ziggo Sport. ,,Ik ben best wel tevreden met die derde plek, vooral op een circuit met zoveel lange stukken. Volgens mij hebben we het dichtst bij Mercedes gekwalificeerd tot nu toe.”



Een goede uitgangspositie voor de race dus, die bijna vertrouwde P3 op de startgrid. ,,Als we de eerste bocht doorkomen wel ja", grapte Verstappen refererend aan het incident met Kimi Räikkönen waardoor zijn race vorig jaar al na vier bochten afgelopen was. ,,We moeten gewoon zorgen dat we een goede start hebben, dan komen we natuurlijk ook niet in die problemen. We gaan het allemaal wel zien, ik maak me daar niet zo druk om. Over het algemeen is de snelheid best wel oké. Morgen denk ik niet dat we ze in de lange run bij kunnen houden, maar ik probeer uiteraard wel wat bij Valtteri in de eerste ronde en dan zien we het wel. Hopelijk kunnen we gewoon weer naar het podium toe, champagne spuiten en dan gaan we weer naar huis.