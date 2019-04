Verstappen hoopt gat met de top te dichten in China

In 2017 werd Verstappen derde in China en vorig jaar vijfde. Dit jaar ziet hij mogelijkheden om weer op zijn minst het podium te halen. ,,Over het algemeen biedt Sjanghai veel mogelijkheden om het gevecht aan te gaan en een inhaalactie te plaatsen. Bijvoorbeeld in bocht zes, waarbij de voorbereiding al plaatsvindt in de eerste bocht", zei Verstappen op zijn eigen website.



Verstappen (21) werd dit seizoen derde in Melbourne en in Bahrein kwam hij als vierde over de finish. ,,We hebben in Bahrein belangrijke punten gescoord en het resultaat gemaximaliseerd, maar er valt nog steeds veel te leren over de auto", aldus Verstappen. ,,We zijn druk geweest op de fabriek en hopelijk kunnen we het gat in China dichten. Dit jaar heeft het team in Sjanghai haar tienjarig jubileum van haar eerste racewinst, dus hopelijk kunnen we er een mooie show van maken.”