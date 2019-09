Verstappen houdt Ferrari's en Mercedessen achter zich in middag

Nog geen tiende Verstappen in eerste vrije training vlak achter Leclerc

12:49 Max Verstappen is zijn vijfde GP-weekend in Rusland begonnen met een tweede plaats in de eerste vrije training. In Sotsji was hij tussen de olympische arena’s slechts 82 duizendsten minder snel dan Charles Leclerc: 1.34,544 om 1.34,462.