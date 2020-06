Verstappen: Ik ben bijna klaar met Netflix

Nog twee weken, dan mag hij eindelijk weer aan de bak in Oostenrijk. Max Verstappen kan niet wachten, na maanden zonder Formule 1-race. ,,Dit is de langste pauze die ik als coureur heb meegemaakt.’’

Maanden zag hij alleen Monaco. De bergen, de zee, de flats en de muren van zijn appartement. Corona zette ook het drukke leven van Max Verstappen op pauze, na de in extremis afgeblazen seizoenstart in Melbourne. ,,Ze waren vanaf het begin heel strikt hier, wat betreft de momenten dat je naar buiten mocht. Gelukkig heb ik al mijn trainingsspullen hier bij de hand, ik kon prima trainen. Ik heb mijn apparaten, mijn gewichten. Ik heb mijn fiets in de woonkamer gezet zodat ik tegelijkertijd televisie kan kijken, dat gaan de uren sneller. Maar ik moet zeggen dat ik wel bijna klaar ben met Netflix. Dus het is wel fijn dat ik nu ook weer naar buiten kan, om mijn trainingen ook af te wisselen met ritten en runs buiten de deur”, zo vertelt hij in een uitgebreid interview op de website van werkgever Red Bull Racing.

Drie maanden zat de Limburgse coureur, die al vijf jaar non-stop de wereld over vliegt als Formule 1-ster, thuis. En dat was wennen, zo bekent hij. ,,Dit is de langste pauze die ik als coureur meegemaakt heb sinds ik in een kart stapte. Dus dat maakt het wel vreemd. Maar ik heb er het beste maar van gemaakt. En ik mag niet klagen, er zijn veel mensen die het veel zwaarder hebben op dit moment’’, beseft Verstappen.

Geracet heeft hij sinds de testdagen in Barcelona niet meer. Maar virtueel heeft hij zijn misgelopen uren achter het stuur de laatste drie maanden ruimschoots gecompenseerd. ,,Sinds de start van de lockdown ben ik elke dag wel online geweest en ik heb aan heel veel races meegedaan. Ik probeer ook mijn ratings wat te verhogen, zodat ik kan racen in een hogere klasse. Ik moet er echt uren aan besteden om überhaupt de top-20 te halen, zo competitief is het.’’

Op 5 juli start het echte werk weer, met de eerste van twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk. ,,Ik heb er echt heel veel zin in. Ben fit en ik voel me er helemaal klaar voor’’, aldus Verstappen, die aan zijn zesde seizoen start in het decor waar hij de laatste twee jaar won. ,,Ik ben blij dat we daar aan het seizoen beginnen, want die laatste twee resultaten daar bevielen me natuurlijk wel. Maar tegelijkertijd weet niemand echt wie er nu voorop gaat. Het is zo’n rare start en het is al al zo lang geleden dat we hebben getest. Hopelijk kunnen we er voor de fans thuis een mooie show van maken.’’