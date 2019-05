Verstappen: ‘Ik ben voor PSV, maar ik had Ajax toch graag zien winnen’

Door Arjan Schouten



Zijn liefde als voetbalsupporter ligt in Eindhoven, maar Max Verstappen leefde net als heel Nederland gisteren ook mee met Ajax. Hij zat te eten. Volgde de halve finale van de Champions League op zijn telefoon. En hij dacht zoals heel Nederland na 94 minuten voetbal dat die finaleplaats voor de Amsterdammers wel veilig was tegen Tottenham. ,,In the pocket, dacht ik. Maar toen kwamen die laatste seconden en werd het nog een beetje dramatisch”, vertelde Max Verstappen vandaag in de paddock in Barcelona. ,,Maar dat is voetbal, hè. Soms heb je van die gekke resultaten. In Formule 1 zou zoiets niet kunnen. Dan moet je bijna wel drie rondjes achterop geraakt zijn en toch nog winnen.”