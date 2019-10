Verstappen: Ik heb er het beste van gemaakt

Derde zege op rij? Sublieme Verstappen grijpt in Mexico tweede pole position uit zijn carrière

26 oktober Het kon niet. Het ging niet gebeuren. Ferrari was veel te snel, meende Max Verstappen. Maar hij flikte het toch. In Mexico start hij morgen voor de tweede keer in zijn carrière van pole position, op jacht naar zijn derde zege op rij in de hoofdstad. Nog nooit won een coureur hier drie opeenvolgende races.