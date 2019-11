Verstappen: Ik weet niet of mijn jaar boven verwachting was

Door Arjan Schouten



Hij biechtte het maar meteen op. Ereplaatsen, ze kunnen ‘m ook na vijf jaar Formule 1 nog steeds gestolen worden. ,,Als ik straks over twintig jaar terugkijk op mijn loopbaan dan denk ik niet dat ik veel over die derde plaats in het kampioenschap van 2019 na zal denken”, zo vertelde Max Verstappen in Abu Dhabi. Maar dat neemt niet weg dat hij dat resultaat over de finish wil slepen zondag op het asfalt van Yas Marina. ,,Want als je derde kan worden dan staat dat toch altijd mooier dan een vierde of vijfde plaats.”

Volledig scherm 2019 is het beste F1-jaar voor Max Verstappen. © AD Sportwereld

En derde kan hij worden, die kans is zelfs heel realistisch, met elf punten voorsprong op Ferrari-coureur Charles Leclerc: 260 om 249 punten. ,,Dat gat lijkt me een beetje te groot om te dichten”, zo bekende ook de Monegask. ,,Ook ik zou graag willen dat ik mijn debuutjaar bij Ferrari bekroon met de mooie derde plaats in het WK, maar ik denk niet dat me dat gaat lukken.”



En dat is allemaal de verdienste van Verstappen, die na zijn zege in Brazilië natuurlijk de beste uitgangspositie heeft voor de ereplaats achter Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.