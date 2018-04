Verstappen: Ik wilde te veel

Door Rik Spekenbrink



Of het de grootste fout uit zijn Formule 1-carrière was, wist Max Verstappen niet zeker. Maar wel die met de grootste gevolgen. De botsing met Sebastian Vettel had er stevig ingehakt bij de Nederlander. ,,Dit geeft een klotegevoel natuurlijk. Als ik hier lachend zou zitten, zou er iets niet goed zijn. Dit is me niet vaak overkomen”, sprak hij over het incident met de Duitser, 12 ronden voor het einde. ,,Ik had hier kunnen winnen. Maar iedereen maakt het een keer mee, elke coureur vergooit een keer een race.”



Verstappen bood direct na afloop zijn excuses aan bij Vettel, die door de touché spinde en uiteindelijk slechtst achtste werd. ,,Dat kan je maar het beste direct doen”, zei de Red Bull-coureur. Hij wond er verder geen doekjes om, dit was ‘niet handig’ geweest. ,,In eerste instantie was het niet mijn intentie Vettel daar in te halen. Maar ik zag een gaatje en wilde me even laten zien aan de binnenkant. Hij stuurde scherp in, ik moest remmen om hem niet te raken, blokkeerde en toen gebeurde het alsnog. Ik kan alleen naar mezelf kijken.”