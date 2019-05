Verstappen in Monaco vanaf P3, Hamilton pakt poleposition

Zijn vijfde optreden in Monaco start Max Verstappen morgen van plaats drie. De Limburger tekende voor zijn beste kwalificatie ooit in het prinsdom, maar moest de twee machtige Mercedessen wederom voor laten gaan.

Door Arjan Schouten

Na twaalf maanden vrijwel foutloos racen in de Formule 1 presteerde Max Verstappen ook in Monaco vandaag nagenoeg volmaakt. Het ging zelfs zo rap in de kwalificatie dat hij met een nieuw baanrecord als snelste ooit doorstroomde naar de derde en laatste kwalificatiefase. Helaas toverde Mercedes daar die machtige kwalificatiemodus weer op gang, om de Limburger van Red Bull Racing van zijn eerste poleposition ooit te houden.

Even leek het er van te komen, maar toen denderden Valtteri Bottas en Lewis Hamilton weer over de Nederlander heen zoals ze heel het seizoen de enige twee zijn die Verstappen van nog grote succes af kunnen houden. Hamilton greep zijn tweede pole van het seizoen, na die in Melbourne. In 1.10,166 hield hij Bottas (1.10,252) nipt van de beste startrij op. ,,That’s what I am talking about! YES!” brulde de Britse wereldkampioen door de boordradio.

Overwerk

Verstappen volgde op ruim vier tienden van een seconde op P3, in 1.10,641. De Mercedessen waren vandaag te snel, maar de Ferrari’s hield hij ruim achter zich. Veel ging er mis bij de Italianen, die overwerk hadden toen Sebastian Vettel zijn wagen verrot reed in de laatste training. Vettel mocht van geluk spreken dat hij de dag nog als vierde beëindigde achter Verstappen. Charles Leclerc droop in zijn eigen Monaco al na Q1 af en start morgen als zestiende.

Voor Hamilton betekende het zijn 85ste poleposition. ,,Pole hier in Monaco, dat is waar je als kleine jongen van droomt. Ik voel me geweldig, ben heel erg dankbaar dat ik hier weer mag staan”, sprak de dolgelukkige Brit van Mercedes meteen na de kwalificatie. Collega Bottas was natuurlijk minder gelukkig. ,,Leuk dat we pole hebben als team, maar ik voel me toch een beetje teleurgesteld. Gelukkig worden de punten morgen verdeeld”, zei de Fin.