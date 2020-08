Verstappen kan Mercedes niet bedreigen bij GP van België, winst voor Hamilton

Verstappen op P4 in ranglijst snelste coureurs sinds 1983

18 augustus Wie is de snelste autocoureur in de geschiedenis van de Formule 1? Dat was altijd lastig te vergelijken door de verschillen in de auto’s, maar dankzij een data-analyse heeft de organisatie van de races in de Formule 1 nu bepaald dat Ayrton Senna de snelste is sinds 1983. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie.