Verstappen kent het circuit, het land, het volk en het voedsel: maar bestaat thuisvoordeel eigenlijk wel?

Door Arjan Schouten



Hij kent het circuit. Het land. De taal. Het volk. Het voedsel. Max Verstappen begint in Zandvoort aan een unieke ervaring: een race voor eigen volk, op eigen bodem. Waar nagenoeg iedereen voor hem komt en voor hem juicht. In een zee van oranje en een bekend decor waar hij al jaren zijn fandagen viert. Maar helpt dat alles hem straks in de Dutch GP? Of werkt het alleen maar verlammend?