Verstappen kijkt uit naar laatste race van het jaar: ‘Abu Dhabi is altijd speciaal’

,, Na een paar drukke races denk ik dat iedereen uitkijkt naar Abu Dhabi. Het lekkere weer en de meer relaxte sfeer in de paddock zorgen ervoor dat iedereen glimlacht”, vertelt Verstappen op zijn eigen website.



De Nederlander noemt het circuit ook bijzonder. ,,De jachten in het laatste gedeelte doen me aan Monaco denken, al is het er niet zo krap. Er zijn wat rechte stukken die niet echt in ons voordeel werken, maar dat proberen we goed te maken in de bochtige sectoren. Na afloop van de race kan het team wat relaxen en is er wat welverdiende rust. We testen er in de dagen erna natuurlijk nog, maar op maandag ga ik zeker proberen te chillen en van de zon genieten. Voordat we het in de gaten hebben, zijn we alweer aan het testen, en werken we gedurende de winter hard voor 2019, waar ik erg naar uitkijk.”