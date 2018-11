Verstappen klokt vijfde tijd in rustige derde vrije training

Samenvatting Verstappen: Misschien nog wel meedoen voor podium

9 november Max Verstappen was de snelste in de eerste training op Interlagos, maar moest bij de tweede training lang wachten tot een olielek aan zijn auto was gerepareerd. Al met al toonde hij zich niet ontevreden. ,,Het tempo is er wel, hopelijk vinden we dat ook in de race.‘’