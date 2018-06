Verstappen: Kunnen alleen maar beter worden met Honda

Door Arjan Schouten



Eind vorig jaar bezocht hij al de Honda-fabriek in Japan. Kort daarna verlengde hij zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2020. ,,Maar dat moeten jullie los van elkaar zien", hield Max Verstappen vandaag vol, toen hem voorafgaand aan de GP van Frankrijk natuurlijk het hemd van het lijf werd gevraagd over de switch van Red Bull Racing van Renault naar Honda. ,,Natuurlijk wist ik dit al een tijdje, ja. Het team houdt mij goed op de hoogte, omdat het ook om mijn toekomst gaat. Maar goed, eerst moeten we dit seizoen nu goed afmaken en dat begint daarna pas het volgende verhaal."



Een nieuw hoofdstuk waar hij zich duidelijk op verheugt. ,, Alle focus ligt bij ons, straks. Hier (bij Renault, red.) moeten we altijd wachten. Eerst fabrieksteam, dan pas wij. Honda werkt straks uitsluitend voor Toro Rosso en ons. Ik geloof erin, het team gelooft er helemaal in. Het ziet er heel positief uit."



Kijkend naar de progressie die satellietteam Toro Rosso begin dit seizoen al heeft gemaakt met de Honda-motoren, verwacht Verstappen dat zijn team begin volgend seizoen minimaal net zo goed is als nu. ,,Dat hebben ze nu eigenlijk al voor elkaar, denk ik. Ik denk dat we daar alleen maar beter kunnen worden."