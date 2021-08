Verstappen laat Formule 1 terugkeren naar Zandvoort, maar echt racen deed hij er pas één keer

Buitenland­se media over bizarre race: ‘Verstappen sleepte kapotte auto meer dan goed over het circuit’

2 augustus De Formule 1 wordt soms een ‘optocht’ of saai en voorspelbaar genoemd, maar zondag was daar totaal geen sprake van. In de eerste ronde veroorzaakte Valtteri Bottas een flinke crash met onder anderen Max Verstappen als slachtoffer, vervolgens won Esteban Ocon tegen alle verwachtingen in zijn eerste Grand Prix en werd er zelfs uren na de race nog gesleuteld aan de einduitslag. ,,Er gebeurde veel, héél veel.”