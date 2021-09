Verstappen maakt uitstekende indruk in laatste vrije training op Zandvoort

Verstappen stelde het geduld van de 70 duizend aanwezigen flink op de proef, want het eerste deel van de training liet hij aan zich voorbij gaan. Toen de sessie na een stevige crash van Carlos Sainz (Ferrari) een tijdlang noodgedwongen stil lag, bleef er nog maar een half uur over om data voor de kwalificatie en de race te verzamelen.

Toen Verstappen zich dan eenmaal op de baan meldde, bleek dat het wachten meer dan waard geweest. Op de mediumbanden maakte de nummer twee in de WK-stand al een solide indruk, maar in de kwalificatiemodus op de zachte band zette hij de kwalificatie volledig naar zijn hand.

De Red Bull-coureur dook ver onder de tijd van Bottas (1.10,179) en de verre van foutloze Hamilton (1.10,417). Teamgenoot Sergio Pérez, van wie Verstappen in zijn snelste ronde kon profiteren van de slipstream, noteerde met 1.10,526 de vierde tijd.

De Pool Robert Kubica reed de negentiende tijd in de Alfa Romeo: 1.12,162. De 36-jarige coureur kreeg zaterdag te horen dat hij Kimi Räikkönen moest vervangen. De Fin testte positief op corona en moest volgens de regels meteen in isolatie in zijn hotel.