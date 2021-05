Verstappen ‘makkelijke prooi’ voor Hamilton: ‘Was gewoon te langzaam’

Na de start bouwde Verstappen succesvol aan een voorsprong en ook nadat de safety car kort op de baan was geweest bleef hij leider. De Limburger kwam als eerste naar binnen, maar had op de mediums vervolgens de snelheid niet waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede plaats. Wél kreeg hij nog een extra punt voor de snelste raceronde. ,,Ik heb er alles aan gedaan om hem voor te blijven. Maar we waren, vandaag in ieder geval, gewoon te langzaam. Ik heb natuurlijk ook geprobeerd zo goed mogelijk om te gaan met de banden, maar op de een of andere manier zijn we langzamer en slijten deze ook nog meer. Dan houdt het op een gegeven moment op.”



,,Daarbij ben ik altijd alleen in het gevecht", doelde Verstappen op de afwezigheid van teamgenoot Sergio Pérez (P5) vooraan de wedstrijd. Of die meer moet brengen? ,,Nou ja, dan kunnen zij niet de tweede stop maken en is het wie tot het einde beste banden over heeft.”