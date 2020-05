Verstappen met Albon op roadtrip door Nederland

Race zonder publiek Formule 1 zet in op seizoens­start begin juli in Oostenrijk

27 april De GP van Frankrijk is definitief van de baan en komt het nog tot een race in Engeland dan is dat er sowieso een zonder publiek. Maar de Formule 1-organisatie houdt hoop op een volwaardig seizoen, dat begin juli moet starten in Oostenrijk.