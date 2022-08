Verstappen: 'Na een overwinning hier kijk ik uit naar Zandvoort’

Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone ontkent bij rechter miljoenen­frau­de

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft in de rechtbank ontkend dat hij schuldig is aan miljoenenfraude. In Londen was maandag de eerste zitting in de zaak tegen de 91-jarige Brit. De rechter besloot dat Ecclestone tot 19 september, wanneer de volgende voorbereidende zitting is, op borgtocht op vrije voeten mag blijven.

22 augustus