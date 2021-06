Verstappen na weer een onthoofde kwalificatie: ‘Kijken hoe we dit beter kunnen doen’

Door Arjan Schouten



Of Max Verstappen na afloop van de kwalificatie in Azerbeidzjan even een boompje wilde komen planten met een minister, in het kader van Wereldmilieudag? Een boks, een fotootje voor de jonge cipres, de hoop zand en de twee schoppen, en weg was de Limburger weer. Een boom omhakken was misschien een beter idee geweest, want natuurlijk zat zijn lijf nog vol adrenaline na weer een kwalificatie waarin hij tot vier keer toe in de ankers moest vanwege crashes van concurrenten.



Het leverde net als twee weken terug in Monaco een anti-climax op in het slot van Q3. Normaal het spannendste moment van een raceweekend, nu volgde vanwege een crash van Yuki Tsunoda en Carlos Sainz weer zo’n plots, ongewenst einde. Net als in Monaco, toen Leclerc met zijn crash de rest een laatste schot voor pole ontnam.