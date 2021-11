Verstappen nieuwsgierig naar onbekend terrein in Qatar: ‘Altijd spannend’

,,Het is altijd spannend, een nieuwe, onbekende baan. Ik heb wel wat op de simulator gezeten om de bochten een beetje te begrijpen, maar het circuit leer je pas echt kennen als je er daadwerkelijk op rijdt”, zegt hij in een vooruitblik van zijn team Red Bull. ,,Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het is om er te rijden. Laten we hopen dat ik er goed kan presteren.”

Verstappen is nog altijd de leider in het wereldkampioenschap, maar hij zag rivaal Lewis Hamilton wel inlopen door diens indrukwekkende zege in de Grote Prijs van Brazilië afgelopen zondag. De Brit startte vanaf de tiende plek en haalde ruim tien ronden voor het einde koploper Verstappen in.

,,We waren minder snel dan Mercedes, maar de tweede plaats was goed. Ik heb daarmee niet al te veel punten verspeeld. Het was een mooi gevecht. Er zijn nog drie races te gaan, dus het gaat erom dat we blijven pushen en maximaal moeten presteren.”

