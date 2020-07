Verstappen: Omstandigheden waren heel tricky, ben blij met P2

Pole position moest hij in de regen aan Lewis Hamilton laten, maar ook Max Verstappen start morgen van de eerste startrij van de Red Bull Ring. ,,Ik denk dat we een goede kans hebben om te winnen.”

Door Arjan Schouten

Vorige week schoof hij door een gridstraf van Lewis Hamilton vlak voor de start op naar P2, nu legde hij op eigen kracht beslag op die startpositie. Na een fascinerend gevecht op een kleddernatte Red Bull Ring, waar alleen Lewis Hamilton nóg beter presteerde in bijzonder lastige omstandigheden.

,,De baan zelf viel nog wel mee, maar het zicht was echt dramatisch’’, merkte Verstappen. ,,In Q1 was het heel erg druk, dan moest je echt gaten laten vallen. En in Q2 en Q3 begon het nog harder te regenen, wat de omstandigheden heel tricky maakten. Veel plassen ook op het asfalt, waardoor ik veel grip verloor. Daardoor voelde het toen allemaal niet meer zo goed als in de eerste twee sessies. Maar P2 is uiteindelijk gewoon prima’’.

Vlak voor het vallen van de vlag leek Verstappen nog op weg naar een verbetering van zijn tijd, maar in een van de laatste bochten verloor hij zijn RB16. ,,Een beetje onderstuur en toen werd het driften op vier wielen. Maar die ronde was toch niet goed genoeg geweest om Lewis van pole te houden’’, aldus Verstappen, die intensief contact hield met de pitmuur tijdens de drie kwartier uitgestelde kwalificatie. ,,Je hebt al je aandacht natuurlijk wel nodig onder deze omstandigheden, maar een beetje info over wat er voor en achter je gebeurt is ook wel fijn, want je ziet helemaal niks. Communicatie is dan echt van groot belang’’.

Vorige week was hij snel klaar op het eigen circuit van Red Bull, door een vroege uitvalbeurt. Morgen, als er drogere condities worden voorspeld in Spielberg, mikt Verstappen op een veel beter resultaat. Al dagen is hij prima te spreken over zijn auto. ,,Ik denk dat we een goede kans op de zege hebben’’, zo klonk het meteen na de kwalificatie vol vertrouwen.

