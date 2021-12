Verstappen ondanks probleem met achtervleugel tweede in slottraining, Hamilton het snelst

Podcast | ‘Verstappen en Hamilton hebben hun eigen waarheid’

De eerste een Grand Prix in Saudi-Arabië was er gelijk één om niet te vergeten. Een raceweekend waar alles in zat en dat Nederlandse racefans op het puntje van hun stoel bracht. Maar uiteindelijk moest Verstappen weer zijn meerdere erkennen in Hamilton. Over dat hele weekend praat presentator Etienne Verhoeff na met F1-volger Rik Spekenbrink in Jeddah.

