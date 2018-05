Verstappen ontloopt straf in Monaco

De baancommissarissen onderzochten zijn manoeuvre en spraken ook met de Limburgse Formule 1-coureur van Red Bull, maar oordeelden dat Verstappen andere coureurs niet in gevaar had gebracht.



Verstappen verremde zich in een van de bochten en reed rechtdoor een zijweg op buiten de baan. In plaats van om te keren, reed hij achteruit het circuit weer op. De aanstormende Sebastian Vettel moest in zijn Ferrari de bocht flink afsnijden om de bolide van Verstappen te omzeilen.



De commissarissen keken de beelden nog eens terug en besloten verder geen actie te ondernemen. Ze zagen dat er al gele vlaggen wapperden, dus de andere coureurs waren gewaarschuwd. Verstappen zou in die eerste sessie de tweede trainingstijd rijden.