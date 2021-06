Verstappen ook snelste in tweede vrije training, zorgeloze dag voor WK-leider

Podcast Winnaar Sergio Pérez leeft mee met Verstappen: ‘Het spijt me heel erg voor Max’

7 juni Sergio Pérez was dolblij met zijn eerste overwinning voor Red Bull in de Formule 1, maar de Mexicaanse coureur leefde ook mee met zijn teamgenoot Max Verstappen. ,,Het spijt me heel erg voor Max, hij verdiende de zege”, zei Pérez na de Grote Prijs van Azerbeidzjan. ,,We hadden hier een één-twee moeten scoren.”