Verstappen op eerste rij: Ga proberen Mercedes uit te dagen

Door Arjan Schouten



Voor de zevende keer start Max Verstappen morgen vanaf de eerste startrij in een Formule 1-race. De laatste keer dat hij dat deed - in Oostenrijk - won hij de Grand Prix ook. Vanaf plaats twee in Duitsland naast Lewis Hamilton zou dat ook kunnen, denkt de Limburger, die alle opties vooraf openhoudt. ,,Alles is nog mogelijk, denk ik. Ik denk niet dat het weer zo warm wordt dat we mogelijk kunnen profiteren van de hitte, zoals in Oostenrijk het geval was. Maar natuurlijk gaan we Mercedes proberen te volgen en hopelijk kan ik ze uitdagen’’, aldus de Limburger, die wel op andere banden start. Na een vermogensprobleem (‘het voelde hetzelfde als wat ik in Engeland had’) nam zijn werkgever geen risico in Q2 en de Nederlander werd op softs naar buiten gestuurd.



Zodoende start hij een compound zachter dan Hamilton en Valtteri Bottas. ,,Natuurlijk had ik ook liever op mediums de race gestart, maar dit is nu eenmaal zo. Daar moeten we maar gewoon mee omgaan’‘, zo vertelde Verstappen, die niet durfde te zeggen of zijn eerste poleposition mogelijk was geweest. Op 0,346 seconde strandde hij nu van Hamilton. ,,Het voelde voor mij alsof ik door de hele kwalificatie heen juist wat grip verloor. En het werd wat warmer, waar ik wel wat last van had. Maar P2 is gewoon goed, ik ben daar heel blij mee.‘’