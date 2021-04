Verstappen op tweede startrij: Hamilton en verrassende Pérez zijn sneller

Daar komt nog eens bij dat Red Bull tactisch misschien wel een voordeel heeft. Pérez bleef in tegenstelling tot Hamilton en Verstappen op softs in Q2, waardoor hij naast Hamilton op de rode band gaat starten en Hamilton en Verstappen op geel. ,,Dat wordt ongetwijfeld interessant, morgen’’, vertelde Verstappen, die niet helemaal tevreden was na een wat ‘rommelig’ derde deel van de kwalificatie. Het gat met Hamilton, hier bij het laatste bezoek aan Imola op 31 oktober van het vorige jaar nog een halve seconde, bleek minimaal. Maar hij had er net zo makkelijk voor kunnen staan, zoals in Bahrein drie weken terug. ,,Het liep niet heel makkelijk, het was allemaal een beetje rommelig in Q3. Niet helemaal perfect, maar alsnog is P3 natuurlijk een prima startpositie.‘’



Hij én Pérez mogen samen Hamilton van de zege gaan houden in de GP van Emilia-Romagna. En vooral de Mexicaanse teamgenoot was daar toch wel een beetje beduusd van. ,,Dit had ik zeker niet verwacht, nee’‘, bekende Pérez, die in tegenstelling tot voorganger Alexander Albon wel meteen op snelheid is bij Red Bull Racing. ,,Dit is een heel positief resultaat, een teken dat ik progressie heb gemaakt. En we gaan er morgen alles aan doen om nog een resultaat neer te zetten voor het team.‘’