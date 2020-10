Verstappen over plannen Formule 1: ‘23 races in een jaar, dat is best wel veel’

Door Arjan Schouten



Hij zei het al vaker en vandaag herhaalde Max Verstappen zijn woorden nog maar eens in Imola. Die wens van Formule 1 om elk jaar meer te racen, hij is er niet meteen een voorstander van. Op een conceptkalender, eerder deze week gepresenteerd aan de teams, staan 23 afspraken voor 2021. Dat zou een recordseizoen betekenen. ,,Ik vind het best wel veel”,, reageerde Verstappen vanmiddag in Italië.



De Limburger is niet bezorgd dat hij dat schema zelf niet trekt, maar ziet wel problemen opdoemen bij de crews van Red Bull Racing. ,,Uiteindelijk is het voor ons het ergste niet, het is zwaarder voor de engineers en de monteurs, die nog veel langer weg zijn. En 23 races, dat wordt dan wel héél zwaar. Want je hebt Formule 1, maar ook allemaal een privé-leven. En dat moet je niet onderschatten”, aldus Verstappen. ,,Als je je als persoon niet lekker voelt bij steeds maar weg van huis zijn, dan heeft dat uiteindelijk ook invloed op je prestaties.”

© REUTERS

In een persconferentie uitte Verstappen zijn twijfels bij het aantal en hij kreeg bijval van teamgenoot Alexander Albon en teambaas Christian Horner. ,,Een seizoen met 23 races is echt wel flink aan de maat”, aldus Horner. ,,We moeten ook niet vergeten dat dit bijzondere tijden zijn. Om een seizoen van 17 races van de grond te krijgen, bleek dit jaar al een hele klus. Halen we er dan wel 23 als we straks in maart weer beginnen? Niemand die het weet.”

Horner vertelde al na te denken over de mogelijke gevolgen. Dat Red Bull Racing volgend seizoen mogelijk met wisselend personeel moet gaan werken, om de werkdruk behapbaar te houden. Ook vertelde hij dat een tweedaags evenement waarmee dit weekend in Imola geëxperimenteerd wordt, wel eens uitkomst kan bieden in de toekomst. ,,Dat kon nog wel eens interessant worden, zeker in de staart van het seizoen als het echt heel druk wordt.”

