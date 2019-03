Verstappen: Podiumplaats had ik hier niet verdiend

Door Arjan Schouten



Max Verstappen draaide er niet omheen, meteen na zijn vijfde Grand Prix van Bahrein. Met de vierde plaats boekte hij er zijn beste resultaat ooit. En het had zelfs nog mooier kunnen zijn, als twee rondes voor het einde een safetycar zijn jacht op de derde plaats niet een halt had toegeroepen. ,,Maar op zich was daar ook weer niet zoveel mis mee. Want ik had het hier helemaal niet verdiend om het op het podium te staan’”, bekende Verstappen meteen, onder een van de met kerstlampjes opgefleurde palmbomen in de paddock van Sakhir Circuit. ,,Mijn resultaat was hier al beter dan verwacht, omdat Sebastian Vettel (die spinde en naar binnen moest voor een nieuwe vleugel, red.) nog achter me is gefinisht. En zonder die safetycar had ik natuurlijk nog wel naar het podium gekund, maar op pure snelheid absoluut niet. De auto voelde nog totaal niet beter dan gisteren”, gaf de Nederlander toe, die na de kwalificatie al klaagde over de matige balans van de RB15. ,,Ook nu weer had ik veel overstuur. Ik heb niet één ronde gehad waarvan ik dacht dat het er redelijk goed uitzag. Het was gewoon een beetje overleven. En elke stint naar het einde brengen.”