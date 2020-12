Verstappen: ‘Proef nog steeds winnaarsmentaliteit bij Red Bull’

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing was 2020 niet het makkelijkste jaar, maar de Nederlander blijft aan het einde van het seizoen positief over zijn perspectief voor volgend jaar. ,,Niemand weet wat er dan gaat gebeuren.”

Door Arjan Schouten



Bij de slotrace in Abu Dhabi kan Max Verstappen nog tweede worden in het kampioenschap, als hij 16 punten meer scoort dan Valtteri Bottas. Daar ging het vandaag echter niet over tijdens de internationale persconferentie op het Yas Marina-circuit. De Limburger heeft er nooit een geheim van gemaakt dat tweede of derde plaatsen hem weinig interesseren, het gaat hem om de winst. Daarom ook dat de race van vorige week nog wel even ter sprake kwam, in Bahrein. Waar hij zonder Lewis Hamilton en spartelende Mercedessen normaliter een prima kans had gemaakt op de zege. ,,Maar dat is altijd makkelijk, achteraf praten”, aldus Verstappen, die na een doldrieste actie van Charles Leclerc al na vier bochten in de muur belandde. ,,Ongelukkig, dat hoort helaas ook bij het racen.”

In de slotrace in Abu Dhabi hoopt hij ongetwijfeld op meer, tijdens de slotrace van een dubbel seizoen. Zelf is hij naar eigen zeggen opnieuw gegroeid als coureur. ,,Ik heb minder fouten gemaakt, ben constanter geworden”, vertelde Verstappen. ,,Weten wanneer je wel of geen risico kunt nemen. Je auto heel houden. Snelheid, die heb je altijd als je de Formule 1 bereikt. Maar ervaring maakt je ook een betere coureur.”

Groot waren de verwachtingen, al snel kwam het besef dat het gat met Mercedes nog niet gedicht was. Daar nog eens bovenop kwamen vijf uitvalbeurten, door motorpech en ook misfortuin, zoals vorige week in Bahrein. ,,Maar we hebben nog steeds heel wat podiumplaatsen gescoord, heel goede races gehad en veel lol gemaakt”, aldus Verstappen, die even moest slikken toen hem werd gevraagd waar zijn RB16 nou precies tekort kwam. ,,Nou, we zijn nog steeds het tweede beste team in de Formule 1. Dus…‘’

,,Progressie, daar draait het om”, vervolgde de Nederlander, die al snel zijn hoop vestigde op 2021. ,,Niemand weet wat er dan gaat gebeuren, maar natuurlijk gaat Mercedes weer snel zijn en moeilijk te kloppen omdat er weinig verandert aan de auto’s. Dus was het voor ons zaak om tot het einde van dit jaar te blijven verbeteren. Die auto beter te leren begrijpen.”

Honda zwaait na volgend jaar af, maar bij Red Bull vertrouwen ze erop dat de Japanners loyaal blijven tot het einde. ,,We geven niet op, iedereen gelooft er nog in. Ik proef nog steeds een winnaarsmentaliteit binnen het team.”