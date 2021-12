Verstappen ramt muur en loopt pole mis: ‘Heel teleurstellend, want we hebben de snelheid’

Direct na de kwalificatie stond Max Verstappen voor de camera. Hij vertelde hoe hij zich voelde. ,,Ik baal enorm. Dit is teleurstellend, want we hebben de snelheid op dit circuit.” De coureur van Red Bull Racing, leider in het klassement, was in een fabelachtig laatste rondje op weg naar pole, totdat zijn auto hard tegen de muur klapte. Of zijn versnellingsbak aan vervanging toe is? ,,Ik heb geen idee, we gaan het zien.”