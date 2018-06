Verstappen: Regen zou ons wel beter liggen

Door Arjan Schouten

De Mercedessen waren supersnel tijdens de kwalificatie op Circuit Paul Ricard. Iets wat Max Verstappen, morgen startend vanaf P4 achter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Ferrari-coureur Sebastian Vettel wel had verwacht. ,,Dit circuit is ook niet ideaal voor ons, als je naar de lay-out kijkt. En onze balans was ook niet top, dus is een gat van 0,7 seconde naar Mercedes redelijk normaal" zo concludeerde de Nederlander van Red Bull Racing, een uur na de kwalificatie.

Normaal gezien komt winst morgen niet in zicht in de Provence, beseft hij. Maar hij houdt zich vast aan scenarios’s die mogelijk in zijn voordeel uit kunnen pakken. Zoals regen, wat ze opgeven. Vandaag viel het ook, maar vooral tijdens de laatste training, nauwelijks tijdens de kwalificatie. ,,Over het algemeen zou regen ons wel wat beter liggen. En mij komt dat persoonlijk altijd wel goed uit" aldus Verstappen, die de weerradars op de voet volgt. ,,Ik zag in de verwachtingen meer regen voor morgen dan voor vandaag. Maar goed, het blijft Zuid-Frankrijk. Met al die bergen kan het hier snel veranderen."

Komt de neerslag niet, dan hoopt hij dat ze met een start op de supersofts net als Mercedes de juiste keuze maken. Sebastian Vettel rijdt in zijn Ferrari op de ultrasofts weg. ,,Hopelijk dat er dan wat Vettel gebeurt, met de bandenkeuze. Mercedes zal hier normaal wel wat te snel zijn’‘, denkt hij. ,,Maar goed, je weet maar nooit. Nieuw circuit, kunnen gekke dingen gebeuren. We gaan het zien."

Graag had hij op Paul Ricard, voor het eerst sinds 1990 terug op de kalender, nog wat meer geoefend. De derde training viel echter in het water. ,,Een beetje vervelend wel. Het was wel fijn geweest als we daar nog iets meer hadden kunnen proberen. Zeker omdat we nog niet helemaal tevreden waren over de balans van de auto."