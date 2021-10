Verstappen start achter Bottas, Hamilton ondanks snelste tijd tien plekken teruggezet

KwalificatieLewis Hamilton kon in Istanboel maar één ding doen en dat was pole position pakken. Hij slaagde en start - na een gridstraf voor een motorwissel - morgen vanaf plek 11. Valtteri Bottas krijgt daardoor pole position cadeau en begint morgen met Max Verstappen naast zich aan de Grote prijs van Turkije.

Door Rik Spekenbrink



Mercedes heeft de zaken vooralsnog goed op orde in Turkije. Lewis Hamilton wist al dagen dat hij een ‘plus 10’ zou pakken na de kwalificatie en moest daardoor vooral de schade beperkt houden. Beter dan de snelste tijd noteren kon hij dan ook niet doen. En het vooraf bedachte scenario pakte nog beter uit met teamgenoot Valtteri Bottas op de tweede plek en dus morgen vanaf het eerste startvak. Max Verstappen kon de Mercedessen niet bijhouden en was ‘best of the rest’. Hij gaf drie tienden toe op Hamilton en start de race vanaf plek twee, voor Charles Leclerc (Ferrari) en Pierre Gasly (Alpha Tauri) op drie en vier.

,,Ik ben redelijk tevreden”, zei Verstappen meteen na afloop. ,,We hebben ons goed hersteld van de mindere vrijdag. De rondes waren allemaal best goed. Pole position zat er niet in, maar ik hoop morgen vanaf plek twee zo veel mogelijk punten te kunnen pakken voor het kampioenschap.”

Volledig scherm © REUTERS

Verstappen ging de kwalificatie in met de nodige vraagtekens. Op vrijdag had hij de juiste afstellingen nog niet gevonden, en gaf de nodige tijd toe op Hamilton. En in de afsluitende derde vrije training kon hij ook niets uitproberen, want door de nodige regen op zaterdagochtend was die sessie grotendeels nat.

Volledig scherm Verstappen met een spin vroeg in de kwalificatie. © AFP Het eerste deel van de kwalificatie, Q1, verliep tamelijk chaotisch. De baan was al wat glad, waarna er ook nog lichte regen begon te vallen. De één na de ander verloor de macht over het stuur, ook Verstappen spinde in zijn eerste snelle run. Maar hij hoefde niet terug naar de garage en kon een paar goede rondes achter elkaar rijden. Omdat de neerslag ook weer snel verdween en de baan opdroogde, moest de Nederlander nogmaals naar buiten. Zijn eerste snelle tijd werd afgenomen vanwege track limits in de eerste bocht, waardoor het nog spannend werd. Maar toen de vlag al was gevallen klokte Verstappen 1.24,592, slechts zeven duizendsten langzamer dan Hamilton. Net op tijd, anders had hij Q1 niet overleefd.

In het middelste gedeelte van de kwalificatie toonde Mercedes opnieuw zijn spierballen. Hamilton was met 1.23,082 veruit de snelste, Bottas volgde op een halve seconde, Verstappen gaf ruim zes tienden toe en had nu geen enkel probleem om de schifting te overleven. Hij start morgen - net als de andere toppers - op de mediumbanden aan de race.

Verstappen vond nog een paar tienden in de eerste vliegende ronde van het beslissende deel, Q3. Bottas was daarin Hamilton net te snel af. Maar de Brit had het laatste woord. Hij ging in zijn ultieme poging naar 1.22,868. Daar kwamen Bottas en Verstappen, die zijn tijd nog wel verbeterde naar 1.23,298, niet meer aan.

Bottas noteert officieel zijn achttiende pole position uit zijn carriere, en pas de tweede van het seizoen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

