Verstappen start als vierde, Bottas snoept pole weg voor thuisfavoriet Hamilton

Achter beide Mercedessen vochten Max Verstappen en Charles Leclerc om de derde startplaats. Verstappen was sneller in de eerste run van Q3 en verbeterde zich daarna nog lichtjes, maar Leclerc maakte nóg meer progressie in zijn slotronde. Zo staat de Monegask van Ferrari morgen op P3 achter Bottas en moet Verstappen genoegen nemen met P4 achter Hamilton. Opvallend: het verschil met de snelste ronde van Bottas bestond slechts uit 0,183 seconde. Het verschil in kwalificatietempo is dit seizoen, zeker op lange circuits zoals in Engeland (5,8 kilometer), geregeld groter geweest. Wat maar weer aantoont dat Red Bull en Honda zeker in de kwalificatie een flinke stap hebben gezet.



Verstappen kwalificeerde zich alleen in 2016 beter op Silverstone, toen hij P3 pakte. In 2017 stond hij op P4, vorig jaar vijfde. Teamgenoot Pierre Gasly start morgen als vijfde, waarmee hij zijn beste kwalificatie van dit jaar (Canada) evenaart. Op P6 volgt pas Sebastian Vettel, vorig jaar nog winnaar in Engeland.