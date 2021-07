Verstappen stormt naar derde pole op rij, Norris stunt met P2

KwalificatieNet als vorige week start Max Verstappen van pole op de Red Bull Ring. In de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk liet hij nog maar eens zien wie nu de man in vorm in de Formule 1, voor de verrassende Lando Norris (P2) en Sergio Pérez (P3).

Door Arjan Schouten



Joelend en dansend begroetten de tienduizenden Nederlandse fans wéér een pole position voor Max Verstappen op de Red Bull Ring. Zijn derde op rij, de derde in vijftien dagen tijd. Nummer vier van het seizoen en zijn zevende uit zijn F1-carrière. Een ingecalculeerde, dit keer. Want behalve wat zachtere Pirelli-banden onder de auto’s waren de condities natuurlijk volledig gelijk aan de kwalificatie van precies een week terug, toen voorafgaand aan de GP van Stiermarken. Morgen wacht de GP van Oostenrijk op de Red Bull Ring, maar het vertrekpunt is even ideaal voor de Limburgse kampioenschapsleider van Red Bull Racing. Weer start hij als topfavoriet, verrassend genoeg voor Lando Norris en teammaat Sergio Pérez. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas volgen namens Mercedes pas als vierde en vijfde.

Volledig scherm © AFP

Zeven dagen terug stampte hij in 1.03,841 naar pole. Nu ging het in 1.03,720 nog een fractie sneller. Maar helemaal tevreden was Verstappen niet, bleek ook uit zijn bepaald niet euforische reactie. ,,P1, maar laten we hier straks nog maar even over praten”, reageerde hij meteen op de boordradio.

,,Q3 was behoorlijk slecht”, vertelde hij vervolgens op de grid. ,,We staan weer op pole, maar hebben genoeg om nog even over na te denken”, aldus Verstappen, die in de eerste ronde klaagde over de wind en daarna voor zijn gevoel te vroeg naar buiten werd gestuurd.”

Volledig scherm © REUTERS

Zijn laatste twee poles verzilverde hij in Frankrijk en Oostenrijk ook in de racezege. Flikt hij dat morgen ook, dan voltooit hij een historische prestatie. Als eerste coureur ooit zou Verstappen drie races in drie weken tijd kunnen winnen. Een onvervalste hattrick, in vijftien dagen tijd. Maar met die hattrick bleek hij nog bepaald niet bezig. ,,We gaan vol voor de zege, maar met andere banden zal dat echt niet zo eenvoudig gaan. Dat is het nooit”, aldus Verstappen.

Dé verrassing van de dag: Lando Norris. ,,Iedereen in het oranje juicht hier natuurlijk voor McLaren, niet voor Max”, grapte de jonge Brit, die slechts 0,048 van de pole van Verstappen eindigde.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

